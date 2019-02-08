咀劉溫馨唔尷尬　吳雲甫拍劇變跨境學童

藝人吳雲甫（Owen）在劇集《荷里活有個大老千》中戲份不少，角色「祝大勇」演出相當搶眼，戲中跟劉溫馨有感情線，最後下場慘烈，大批網民讚Owen演技突出！Owen受訪時直言拍攝的三個月期間經常要中港兩邊走，其實相當辛苦，感激有網民留意！



Owen表示當時撞正自己的健身業務工作剛起步，並已儲落一批私人健身教練客人，因此要兼顧教健身班，即使劇組提供酒店，自己都要每隔幾日返香港一次，相當忙碌：「有時好早趕返香港，有時又要半夜做完嘢返去深圳，好多時都係自己揸車去口岸轉車過關，再由劇組工作人員接我返片場，感覺好似做咗跨境學童咁，有次差不多凌晨先至返到深圳酒店，見到吳業坤佢哋喺樓下大牌檔打邊爐勁吸引，但我實在太攰又未背第日嘅劇本，所以好慘自己返房冇得同佢哋一齊食。」



講到首次拍劇有感情戲，Owen表示相當緊張，最難忘是一場分手戲：「拍咗好幾take換拍攝角度，中央劇學院畢業嘅溫馨仲可以堅喊到流哂眼淚，好彩有佢帶我入戲！（有咀嘴戲！）反而又唔係好緊張，一來只係蜻蜓點水，二來我哋之前一直喺娛樂新聞台一齊工作，我做廣東話佢做國語廠，本身已經好熟唔尷尬，反而最緊張係第一次去監製王晶嘅office同佢傾偈，雖然之前都有去過晶哥公司casting，但係同佢面對面介紹自己，聽佢講劇本，感覺好似第一次見工咁緊張！真係要多謝晶哥畀呢次機會我，呢個係我離開咗TVB之後第一次拍返TVB劇，我自己好鍾意祝大勇呢個角色，單純率直得來又唔甘願被欺壓，性格上有多少似我自己。」



