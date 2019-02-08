Justin與Hailey首度夫妻檔受訪大方談情說性

美國天王Justin Bieber與索模Hailey Baldwin閃婚後一直未有拍拖出席公開活動，二人近日首度夫妻檔登上《Vogue》雜誌封面放閃，於訪問中更坦蕩剖白由拖友至閃婚的歷程，Justin大方自爆曾有性癮問題！



Justin與Hailey去年年中翻撻成功，拍拖三個月就閃婚。Justin於訪問中就講到戒掉被列為毒品的Xanax後，有感只剩下性癮問題，而他與Hailey復合前，正正就因為對抗性癮而禁慾長達一年多，自言感覺與上帝更加親近及重拾人生，最後重遇Hailey，生活更大有改變：「當我上年6月見番佢，我先發現唔記得原來自己咁愛佢同咁掛住佢，唔記得佢為我人生帶來幾多正面影響！」最後驚覺對方就是自己一直想要的另一半。



此外，Justin亦有講到吸毒時有感情況很差：「我諗有幾次我嘅保鑣半夜走入房檢查我脈膊，睇下我仲有冇呼吸。」除了坦白講及身心健康，Justin與Hailey亦有講到結婚後亦有鬧交，認為互相講出心中所想是她事，男方又指自己是情緒不穩的人，而老婆就相當理性又有邏輯，大力放閃。

