博升職！陳家樂拍《廉政風雲》食過翻尋味

藝人陳家樂昨晚現身戲院，請來十多位朋友齊齊支持他有份演出的英皇電電影《廉政風雲 煙幕》，他表示本想包場請朋友睇戲：「但太full喇，依家都已經坐到最前嗰兩、三行，希望佢哋唔好介意，佢哋都話想嚟支持我。（之後會唔會再包場或者再請人睇多次？）下一轉諗住請屋企人同親戚睇，包場可能要過咗年先，因為好多人鍾意套戲。」講到電影票房三日就已突破一千萬，成績很好，他表示：「好開心呀，老闆好似話之後會有慶功宴，其實我第一次參與賀歲片，希望自己會拍吓喜劇，點知原來係咁正能量嘅戲，希望下年開續集，到時畀多啲機會我。」



最想黐實劉青雲博「升職」



問到下次想與哪個前輩多些對手戲？他笑言：「今次同劉青雲多啲，如果繼續拍都係同佢多啲，因為做佢嘅下屬，睇吓會唔會升職啦，可以同佢平起平坐喺角色上鬥戲。」講到林嘉欣都是「廉署」的人，問到都可想跟她更多對手戲？他表示：「其實之前喺另一套戲都同佢合作過，好多對手戲，佢係好肯分享同畀意見嘅前輩。」而問到跟青雲合作時對方可是很cool？家樂表示：「佢係好cool，但熟咗發現佢嘅cool係可以學習，佢投入喺個角色入面，好專注成個環境，唔會畀雜念影響到。（即係冇同你哋講吓笑？）間唔中都有。」



拜年食蘿蔔糕畀經理人話



講到新年，他表示年28、29才回到香港，因本身在廈門拍緊林超賢的戲，而初五、初六就要再上去繼續拍戲，他大呻新年要忍口：「因為角色要好fit，加埋箍咗牙，所以唔可以食太多，我好鍾意食蘿蔔糕，但依家淨係食咗兩舊，之前喺老闆屋企拜年食蘿蔔糕，都畀經理人話我。」而問到拜年可有被親戚催拍拖或結婚？他表示：「咁又冇，因為佢哋都知我要專注事業，佢哋都希望我工作順利。」而家樂一現身即吸引不少師奶粉絲要求合照，十分受歡迎，影完相後他就急急腳入場睇戲。