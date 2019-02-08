集體回憶！《真的想嫁你》主角20周年重聚

由奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、路柏艾華烈（Rupert Everett）與狄莫麥朗尼（Dermot Mulroney）主演的浪漫喜劇《真的想嫁你》（My Best Friend's Wedding）今年上映20周年，眾星近日合體登上《Entertainment Weekly》封面，令影迷大為驚喜！



事隔20年，已息影的一代性感女神金美倫少有曝光，與保養得宜的大口茱同樣養眼，兩個男星就由型男變型佬，風采不減！眾星於訪問中憶及當年拍攝的趣事，當中包括金美倫唱歌難聽的一幕，她自言現實中一樣怕於人前唱歌，當時更一度驚到想走，後來要全程望住狄莫演唱，心中有想死的感覺。金美倫又表示電影令她的事業登上高峰，連帶老公Benji Madden孖生兄弟Joel的老婆Nicole Richie都是《真》片粉絲，更曾帶她到電影出現過的芝加哥景點！



此外，少有於社交網更新近況的金美倫近日亦相隔兩年再上載自拍照，分享4人於拍攝封面現場的喜悅，粉絲紛紛派心心。