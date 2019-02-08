【新城棄獎】連詩雅晒相脫嫌　蔚雨芯嗌震驚

一個2013年新城勁爆頒獎禮「新城勁爆躍進歌手」獎，被人當垃圾棄置在北角天橋底，即引發全城「緝兇」！歌手連詩雅（Shiga）同蔚雨芯（Rainky）當年有份拎獎，所以被懷疑是嫌疑人之一。



Shiga剛放完假由外地返港，今日已為無綫新劇《致所有愛過的人》開工，她透過經理人公司同事幫她在公司獎櫃影相證清白，其2013年在新城勁爆奪得的兩個獎座均完整無缺安放在公司內。



她透過經理人表示：「我星期日會返公司，到時先可以同我啲獎影相，由我出道奪得所有獎都放喺公司，因為公司有個櫃係專放我哋啲獎，係齊晒㗎！」據知同公司的周柏豪、鄭融的所有獎，同樣放在公司的專櫃！



而Rainky回覆東網表示睇到新聞覺得好搞笑：「好趣致，見到嘅時候幾震驚，因為咁樣揼咗個獎，喺新年幾唔老黎！雖然呢個獎好多歌手曾經擁有過，但未至於要咁樣揼咗去，除非真係唔小心。」她指入行後奪得的所有獎項，都被公司Keep住：「只係最近公司搬Office，所以啲獎項Pack晒入迷你倉，要等遲啲公司同事拎番出來，等我影番張相畀啲朋友仔睇！」她又指「兇案現場」相片中的鞋不是其尺碼：「隔籬啲鞋咁大對都唔係我嘅，因為我着37號鞋，哈哈！」



涉事的吳彤亦有相為證，指獎狀現安放貨倉中。





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