2分鐘使千萬！揭張家輝劉青雲CG回春秘密

由張家輝、劉青雲及林嘉欣三大影帝、后掛帥的英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》票房走勢凌厲，今日下午累計總票房達1,280萬！片中劇情緊湊，有不少驚喜場面，尤其一幕青雲與家輝後生時期的情景，觀眾紛紛好奇是如何拍攝出來。



東網特地找來導演麥兆輝揭開這個謎，他直言該場戲份全由自己構思：「呢場戲真係好難忘，重演佢兩個大學時期，即係後生版，以前香港拍呢啲場口，最簡單係搵兩個似樣嘅人去演，但我唔想要呢樣，諗住搵間荷里活公司，將佢哋個樣變臉成年青版，但計過條數，荷里活公司製作兩分鐘都要1500萬。」



如此昂貴當堂嚇窒麥兆輝，後來尋遍香港有關製作公司，最終找來了一間新興的實體公司合作，他謂：「雖然效果冇咁理想，但都做到想像中想要嘅嘢，成功將《新紮師兄》時嘅青雲同亞視年代嘅家輝呈現喺觀眾眼前。」麥兆輝看到最後製成品，即時嘩出聲嗌犀利！據知，這幕CG耗資千萬元，但正如導演所言，能為觀眾帶來驚喜，一切都物有所值。



而這一兩分鐘的片段，劇組花了3個月時間，才能找出最理想的青雲與家輝20歲定位，再交由不同組別的專業人士，去處理模型、肌肉，以及調較現場的燈光變化，過程又花了3、4個月，合計超過半年之久！