安全駕駛！郭富城要囡囡坐得夠舒服

天王郭富城（城城）現身尖沙咀出席新春賀歲活動，坐着吊臂出場，被升高至兩層樓高，甚具氣勢，台上城城又為舞龍舞獅點晴和敲響銅鑼，現場還燒炮竹，熱鬧又好意頭。台上城城透露今年忙於四出舉行《舞林密碼》世界巡迴演唱會，目標是舉行100場，另外有4部電影上映需配合宣傳及拍新廣告等，工作排到密密麻麻。司儀葛民輝（阿葛）取笑城城是鐵打造，城城說：「自從有家庭，有咗小朋友後，一定要有責任感，要做好爸爸，所以工作一定要努力，更加勤力。」阿葛開玩笑澄清自己冇問城城家庭事，是城城自己提，但讚城城確是做爸爸後，連樣貌也變得更「Man」，城城說：「係開心事，依家唔同咗，我哋大人嘛！係爸爸。」城城又謂：「我依家揸車好慢，係揸五人家庭車多，有家庭後，路面70就開70，50就開50，然後望倒後鏡望一望個女，睇囡囡係咪坐得舒服。（囡囡有冇叫你開僈啲？）囡囡坐Baby Seat，爸爸一定安全，工作還工作，家庭還家庭。」



嘉賓之一的堪譽學家李丞責批城城今年買樓又買車，搵得多使得亦多，又與阿葛及城城於台上不時講笑互動，大搞氣氛。李丞責笑言買不到城城演唱會飛，即被阿葛取笑𢱑飛，又說着銀色衫的李丞責閃過城城，會被人誤認是「城城」，因為李丞責都是「丞」，阿葛又笑指屬蛇的城城是蛇腰，不是蛇王，令全場爆笑。



