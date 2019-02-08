阿Sa挾《非分熟女》再戰大阪亞洲電影節

日本《第14屆大阪亞洲電影節》將於下月8日至17日舉行，大會今日公布入圍名單，主競賽14部作品中港産片佔三部，當中有蔡卓妍（阿Sa）主演的《非分熟女》、杜汶澤夥拍陳漢娜主演的《G殺》和黃秋生主演、陳小娟執導的《淪落人》等。



阿Sa是繼《雛妓》於《第10屆大阪亞洲電影節》上獲頒「特別表揚獎」後，今年再次入圍，看來她與《大阪亞洲電影節》十分有緣。片中阿Sa背部全裸鏡頭，和見她在浴室背對鏡頭，算是她的爭勝條件。



阿Sa受訪時稱知道自己的作品入圍任何一個電影節都已經好開心，視此為新年禮物，至於獎項卻隨緣，希望會有時間親身參與盛會。



至於杜汶澤回覆東網時說：「《大阪亞洲電影節》嗰度酒店又靚、啲嘢又好食，恭喜導演（李卓斌）憑呢套戲為港爭光。（會出席？）多數唔去，導演囉得啦！」



而黃秋生主演的《淪落人》，受訪時他說：「恭喜導演陳小娟，佢首部劇情片可以得到咁多關注！」



另外，日片《嵐電》及改編女星新垣結衣日劇《父女7日變》的越南片則分別被選為開幕及閉幕電影。而《雨季不再來》、《非分熟女》、《G殺》、《恭喜八婆》、《淪落人》及《女人就是女入》亦入圍介紹香港電影的特別環節「Special Focus on Hong Kong 2019」上映。