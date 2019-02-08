約同門食開年飯！SG預告豬年新發展

女子組合Super Girls（SG）在農曆新年與同公司的余香凝、廖子妤、麥子樂、黎學勤、陳詩欣、鄺潔楹、劉志偉和余潔滢相約於大年初二，一起歎盆菜食「開年飯」，相當熱鬧！



眾人未開餐已經嘈到拆天，而且相當「擦得」，不消半小時已K.O.整盆盆菜。去年SG推出快歌紀念相識7周年，其中隊長趙慧珊（Aka）和吳嘉熙（Cheronna）更先後「單飛」推出歌曲作品，五位成員表示豬年將各在不同範疇發展，Aka表示︰「Yanny（陳穎欣）會去拍電影，我同Cheronna繼續專注音樂，Jessica（蔡明思）多方面嘗試同打理自己眼鏡品牌，而Heidi（李靜儀）除咗拍戲，亦會同唔同時裝品牌合作。」



而剛被拍到有新戀情的陳詩欣直言已有一段時間冇拍拖，現與對方了解中，暫時未有結婚打算。至於鄺潔楹今年亦與節目《學是學非》主持一起在年宵擺攤檔賣豬仔帽、糖等豬仔產品，她表示眾人共投資了六位數，並感謝無綫幕後工作人員的支援。



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