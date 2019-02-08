二胎未出世已想再追B！郭富城豪言生四個

天王郭富城出席新春賀歲活動時，透露新春期間，返媽媽家食飯團圓。一向孝順的他，有感每年媽咪下廚為家人炮製八道菜太辛苦，故今年改為叫到會，更一次過點了十六道菜，城城說：「食到好飽，有做番多啲運動，Keep住身形。（媽咪多咗時間湊孫？）媽媽今年好開心，因為囡囡識叫嫲嫲，依家做人做仔係更開心，希望多啲時間，帶女返去畀媽咪見。」



覺得媽媽好偉大



講到方媛現懷第二胎，至於腹中塊肉是仔是女，城城則大賣關子，但透露想再追多個：「太太係獨女，成長過程比較孤獨，佢都希望多小朋友，我都鍾意。（想生幾個？）順其自然，我有五兄弟姊妹，所以頂多生四個。（追貼媽咪生夠五個？）有考慮過，覺得媽媽好偉大，依家佢年紀大，有時演唱會唱歌時都會諗起媽媽湊大我哋，做咗爸爸先知家長壓力好大，會諗小朋友健康，對社會嘅貢獻，覺得媽媽生五個好偉大，所以生三、四個都OK，都要睇太太，會尊重太太。」



希望做個好爸爸



自從當了爸後，城城想法改變，直言覺得有小朋友的家庭好幸福：「以前有工作覺得好幸福，依家有家庭、有小朋友就好幸福，希望做一個好爸爸。」



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