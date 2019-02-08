賺到要買夾萬裝錢！薛家燕竟然想改呢個名

藝人薛家燕為無綫節目《新春開運王》錄影，表示今集是最後一集，三位堪輿學家麥玲玲、李丞責和李居明都有贈她幾句，直言雖然有宗教信仰，但中國傳統都會參考。她亦指很開心集集都有東西吃，但笑言不能食得太珠圓玉潤，又表示去年很旺：「做咗奶奶，又開演唱會，又攞幾個大獎，希望好運可以帶落去2019年！」



她透露接着有很多工作，一直排到去中秋節，笑言師傅叫她買定個夾萬裝錢：「佢話如果唔係我點裝錢，所以買番個先！」並大讚「家燕媽媽」這個名很旺她，其藝術中心新一年更會在內地增添30間加盟店，笑言要改名做「家燕媽媽」。



問到豬年可會做豬新娘或者想抱孫？她表示：「豬新娘留番畀兩個女做，呢樣嘢我唔諗啦，抱孫嘅話就唔好咁心急，要十月懷胎，睇吓呢個幾月時間點先，隨遇而安！（冇諗住做豬新娘？）冇呢個考慮，其實三位大師話我如果結婚要低調啲，如果唔係Keep唔到。（咁你會唔會秘密結婚？）直情唔結添啦，唔好搞我！」



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