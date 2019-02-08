麥玲玲贈言要換畫！陳庭欣：值得參考

藝人陳庭欣（Toby）和堪輿學家麥玲玲為無綫節目《新春開運王》錄影，問到Toby的感情運？麥玲玲表示對方適合遠嫁：「以前嘅話佢條命係昭君出塞命，會嫁去番邦，所以唔可以嫁香港人，要嫁得遠啲，搵啲第二度出世，或移咗民好耐嗰啲，佢嫁得唔錯。」



講到Toby現時跟身家過億老闆Benny拍拖，她笑言男友冇一樣嘢適合，麥玲玲笑言：「咁要換一換喎！」Toby即嚇到大嗌：「吓！初四流流，真係新年新景象。」問到他們去旅行結婚可會好些？麥玲玲表示：「好啲，不過都係ABC、喺第二度出世或者移民好耐嗰啲好啲。」Toby笑言：「等我番去問清楚佢喺邊度出世先，但玲玲姐講嘅嘢值得參考。」



問到Toby財運又如何？麥玲玲表示：「佢財運都OK，適合做中間人，例如代理，同埋做啲靚嘢，例如化妝品。」Toby笑言負責抽佣。問到豬年娛樂圈可是很多喜事？麥玲玲表示：「多，大家排住隊結婚生仔，同埋好多年輕一輩會出嚟。」講到樓市，麥玲玲就指納米樓唔得，但豬年很旺買樓及旅行，但就要小心交通意外。



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