李居明爆被富豪追求　蓋鳴暉等買豪宅

由玄學大師李居明撰寫、蓋鳴暉、吳美英領銜主演、鳴芝聲劇團擔綱演出的賀歲粵劇《陳三愛五娘》，晚上假新光戲院開鑼，台前幕後於演出前舉行拜神儀式，還有舞獅助慶，更高舉「六字」元寶賺多啲手勢。



李居明表示跟蓋鳴暉合作了十套粵劇，正是十全十美，今次這個潮州粵劇正值過年期間公演，所以特別寫了個Happy Ending！他們亦邁向十一度合作，預計今年7月公演新劇目，並笑言不會寫政治戲畀蓋鳴暉演出，只會給她寫鴛鴦蝴蝶情愛戲。



食角仔好意頭



講到慶起，李居明大爆蓋鳴暉戀情：「佢依然係獨身主義，有個有錢佬追佢都唔騷人。」蓋鳴暉笑笑口回答：「我都想，我都係鍾意做戲，希望事業更上一層樓。」她又問李居明幾時可以買樓？原來她睇中北角一個豪宅：「成五萬蚊一尺，好貴。」李居明順勢揭她有幾層樓喺手：「佢有三至五個單位，佢目標係買十個。」



另外，新光戲院將於2022年租約期滿，李居明表示未來三年會努力奮鬥，並報喜訊今年新光的檔期已經爆滿。問蓋鳴暉為準備演出，農曆新年是否要戒口？她說：「不嬲都戒口，糕點煎炸嘢唔食，不過會食角仔。」因為李居明指角仔有角色、主角意思，所以做演藝這一行，食角仔係好意頭。