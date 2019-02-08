養老虎狗迎豬　王敏德揸直升機全家賀歲

藝人王敏德（Michael）與名模太太馬詩慧（Janet）除了三名寶貝仔女大女王曼喜、二女王麗嘉及孻仔王躍穎外，最近家中添了一名新成員Johnston，牠是一隻11個月大的法國老虎狗，深得全家寵愛，六名成員齊齊穿上中式「飲衫」賀新春。



Janet笑言今年會留港度歲，因為不能獨留小狗在家中，家人向來比較西化，沒有任何春節習俗，但喜歡全家攻打四方城聯誼，又指會一家人乘坐Michael駕駛的直升機，喻意新一年步步高升。



王麗嘉偷運狗隻入屋



原來王家最高峰時曾養了六隻狗狗，但幾年前已先後離世，Johnston是二女王麗嘉瞞着家人帶回家的，Janet說：「其實二女幾年前已經想養狗，但我覺得養狗責任好大，又多功夫，所以我一直都唔鼓勵，後來二女喺機緣巧合下搵到Johnston，佢話咗畀爸爸聽，之後兩個人偷偷帶佢返嚟。」之後，Janet動員一家五口服侍狗狗，除了帶狗狗散步外，身為「Johnston媽咪」的王麗嘉更要負責煮飯給牠吃。



談到新年願望，Michael希望全球政局及經濟穩定，大家可以多賺錢，Janet認為最緊要身體健康；至於孻仔王躍穎希望可以入讀心儀的美國大學；經營網上服裝生意的大女王曼喜想生意興隆，而做模特兒的王麗嘉渴望有更多工作。



服裝﹕SHIATZY CHEN

場地﹕Gaia Ristorante