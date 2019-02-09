被困雪山幾日！袁富華為張家輝唔要命

金馬奬「最佳男配角」袁富華有份參演英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》，戲中扮演男主角張家輝好友的他雖只是友情客串，但亦有機會寓工作於娛樂，飛往澳洲拍外景。談到此行，他卻笑言「一額汗」：「最難忘係要上雪山進行拍攝，我抵達嗰時都已經差唔多天黑喇。嗰度啲大風雪係我呢世仔未曾見過嘅，就連當地人都話好難得有咁嘅自然景象，當時同外界嘅聯絡訊息接收得唔係咁好，未能好快咁會合劇組，我惟有喺架車度等，點知一打開車門就風雪飄搖，真係好得人驚！」



手機凍到冇電



結果袁富華於雪山呆等了數天才能投入拍攝：「太大風雪根本拍唔到，好彩後來都算埋到位。嗰場戲講我瞓喺雪地上辭世，因為離工作人員嘅指揮位置都好遠，所以我帶咗手提電話跟身方便聯絡，點知拍完場戲個電話點撳都冇反應，原來係大風雪到扯乾晒冇電，我都係首次親眼見到咁嘅情形！」



感謝麥導指引



至於與張家輝的「交流」，他坦言：「因為布局關係，我哋都好少對手戲，但又要做到好好朋友嗰種感情，我就設計自己角色，做到為朋友可以連命到唔要，同埋好多謝導演麥兆輝畀咗好清晰嘅角色指引畀我。」

