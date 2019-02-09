收媽咪Order雪卵！李彩華自嘲未夠班做人妻

肖豬的李彩華去年工作成績美滿，惟較少時間在港陪家人和朋友，故希望新一年爭取時間與家人聚天倫。愛情路上，去年她與拍拖3年的男友何遠恒分手，雖然遺憾，但同時亦令她成長：「其實每次經歷都會令自己成長同進步，學識點樣提升自己，喺感情路上做得更好。」她也因此學懂兩個人相處不要只看到對方的缺點，要學識如何欣賞優點，才能維持感情。



「阿媽緊張過我」



踏入新一年，李彩華決定重新出發，希望事業更上一層樓之餘，感情事亦做好準備，將個人「狀態」變回Available，迎接真命天子的來臨：「會接受正常交往，緣分嘅嘢隨緣，有適合對象出現嘅時候，當然會好好把握。」喜愛小朋友的她現時未有對象，她坦言急不來：「我阿媽緊張過我，多年前已建議我考慮雪卵，呢方面我唔抗拒，不過聽過朋友講整個過程，知道要打針，亦有朋友試過喺過程出現水腫，我依家真係未有咁優質嘅時間去處理呢件事。」



健康最大財富



她表示一切交由上天的主安排：「無論分手定單身，可能係個天認為我未裝備好去做呢個身份，可能未夠資格做人妻，所以2019年我最希望係身體健康，健康先係人生最大財富。」



場地：Mini Hotel Causeway Bay



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