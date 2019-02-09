米高積遜前家傭爆料：按摩浴池內有男童內褲

有關已故天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）戀童性醜聞的紀錄片《Leaving Neverland》早前於電影節首映成為全城焦點，MJ的戀童爭議再被翻炒，而曾於Neverland工作4年，而且早年曾公開力證MJ性侵犯男童的前家傭Adrian McManus近日又再爆料，斷言MJ有孌童癖！



Adrian表示Neverland好多地方都有凡士林，而MJ晚上會帶男童入房，又會與男童齊齊浸按摩浴池，她自言打理MJ房間時，不但見過凡士林與衞生棉條，亦見過男童內褲，至於清理按摩浴池與浴缸時，放水後亦發現過MJ與男童的內褲。Adrian更自言曾親眼見過MJ與男童拖手及親吻，而男童會爭住得到MJ寵愛，場面好奇怪，她更見過有男童唔着衫於Neverland周圍行，不過自言當時未有質疑老闆MJ，而她後來就曾被MJ保鏢恐嚇，對方表示可以搵殺手對付她，令她不敢爆大鑊。Adrian更認為MJ有拍下與男童的春宮帶，但因早年的官司而已經收得好埋。

