東方日報C1：全城緝兇！新城獎座棄橋底

樂壇近日發生一宗離奇事件，有DJ在北角天橋底發現一個2013年的「新城勁爆躍進歌手」獎座，如同垃圾般被人棄置，當年得獎者羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯及吳彤成為嫌疑人物，引發全城網民「緝兇」！



剛踏入豬年不久，樂壇就發生一宗奇案！事緣DJ Colin前日在Instagram上載一張照片，指在北角渣華道天橋底發現一堆舊鞋，入面竟有一個2013年「新城勁爆躍進歌手」獎座。翻查當年的得獎歌手，分別是羅力威、連詩雅（Shiga）、龍小菌、蔚雨芯及吳彤，網友見狀即叫得獎者拿獎自拍證清白，誰做不到就是「兇手」！

一眾「嫌疑人」亦隨即留言澄清，蔚雨芯說：「我啲獎全部喺晒公司喎……冤枉。」Shiga留言：「me too！」而雨僑就代老公羅力威發聲：「目測……我呢邊都唔係。」但之後補飛說：「嗱！我斷捨離丟自己啲嘢咋……唔關我事！」之後羅力威留言：「就算我真係有扔個獎，都一定唔會出現喺港島……我住九龍。」至於龍小菌就有圖有真相，第一時間拿着獎座自拍洗冤。

吳彤移民加拿大

龍小菌受訪時笑言，第一時間想過獎座會否被家人丟掉：「我好珍惜啲獎，因為唔容易攞。（想知邊個丟？）邊個丟對我嚟講冇所謂，因為獎嘅實體冇必要，如果你攞獎，喺大家心目中已經證明咗你值得攞呢個獎。」而Shiga剛放完假由外地返港，昨日拍劇的她透過經理人公司同事，幫她在公司獎櫃影相證清白，並表示：「我星期日會返公司，到時先可以同我啲獎影相，由我出道攞過嘅所有獎都放喺公司，因為公司有個櫃係專放我哋啲獎，齊晒㗎！」

至於吳彤亦有相為證，曾報稱住北角的他嫌疑最大，但原來他已移民加拿大，並指獎座仍存放在香港的儲物倉，應該好安全，而且提供了一張相片，是他離港前將物品放入倉時拍攝，他又懷疑被棄置的獎座是否多出來的Sample。之後又在網上澄清：「我獎唔多，所以擺倉都仲有好多地方，有緣攞出嚟影張相囉。」



蔚雨芯：最近搬Office

以上三人都有相為證，但蔚雨芯及羅力威就未有拿出有力證據。蔚雨芯強調獎項由公司保管：「最近公司搬Office，所以啲獎項Pack晒入迷你倉，遲啲等公司同事拎番出嚟，等我影番張相畀啲朋友仔睇。」她覺得事情搞笑又震驚：「雖然呢個獎好多歌手曾經擁有過，但未至於要咁樣丟咗去，除非真係唔小心。」至於羅力威就耍手擰頭話：「真係唔係我！」但之後又笑說：「我有一刻懷疑可能真係我，但諗諗吓覺得冇咩可能，因為我又冇喺嗰頭出現，雖然尋日我有去北角，哈哈！」網民即指他答得模棱兩可，相當有可疑，更叫他攞獎座出來！



五位歌手已經自辯，究竟誰是真正「兇手」？



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

