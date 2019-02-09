過江成龍！李施嬅加國殿堂級頒獎禮提名女配

無綫花旦李施嬅前年憑美國微電影《OnceMore》，分別榮獲《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》最佳女主角，成為雙料影后。隨後她在加拿大拍攝了劇集《Blood And Water》（血與水）第三季，近日李施嬅獲通知憑劇集獲提名「2019年加拿大銀幕獎」（2019 Canadian Screen Awards）女配角獎項。



李施嬅對演出的加拿大劇《血與水》獲提名女配角感到興奮，覺得是新年的大喜訊，她表示：「好開心，因為呢個係加拿大最大嘅頒獎禮，能夠成為五個提名之一都好興奮、好開心，團隊都覺得我第一次拍加拿大劇有提名已經好難得，大家都戥我開心，到時候都希望出席呢個盛會。」李施嬅被問到可有信心攞獎？她笑說：「攞獎成數真係唔知，因為冇睇其他作品，呢個獎聽講未有華人攞過，希望可以突破，為華人、香港演員爭光，當然有提名已經好開心，因為拍攝時體驗、學到好多嘢，係人生中難得嘅經驗。」

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