唔提CL！楊賢碩宣布BLACK PINK新計劃

韓國YG事務所社長楊賢碩近日透過個人網誌發表旗下歌手新一年的活動計劃，其中新人男團TREASURE13將於5至7月左右出道，女團BLACK PINK就預定於3月以4人陣容回歸，於3月中下旬推出新單曲，而早前成員Jennie曾以個人身份出碟，楊賢碩一直被批評偏心Jennie，而他今次就宣布成員Rose、Lisa及Jisoo會依次推出個人單曲，令粉絲大表期待。



楊賢碩預告本月11日會公布旗下男團WINNER及iKON的2019年發展大計，但他對旗下女團2NE1出身的CL、女歌手李夏怡和李秀賢就隻字不提，其中CL在2016年組合解散後，曾積極為進軍美國作準備，但她在參演的美國電影《Mile 22》中表現未算突出，音樂方面更一直未有新作，她曾透過Instagram暗示楊賢碩不回覆她的短訊，其後更疑因為被冷落而自暴自棄，被發現暴肥，不少粉絲批評楊賢碩無視旗下的人才，又叫CL快些轉公司，而今次楊賢碩在發展計劃中沒有提到CL，以及有實力的李夏怡和李秀賢，亦再次引起粉絲不滿。