最強小鮮肉！龔慈恩15歲細仔高大威猛勁陽光

藝人龔慈恩嘅18歲大女林愷鈴（Ashley）有「最索星二代」之稱，原來15歲嘅細仔林卓毅（Addison）都唔惹少！



龔慈恩甚少喺社交網晒仔仔生活照，但佢今日就激罕上載兩張媽媽視角照，喺水中嘅Addison露出無敵側面，開始有鬚根有男人味，仲好有陽光氣息添！年紀輕輕嘅Addison仲高大威猛，目測有1米8，網民都大讚「基因強大」呀！其實佢曾加入學校欖球隊，名副其實係運動健將！



其實龔慈恩兩個仔女成個package都冇得輸，讀書、運動、音樂及朗誦樣樣皆精內外兼備，而Addison除咗擅長拉小提琴、吹色士風，更曾喺粵語朗誦奪得冠軍，真係冇嘢難倒佢！雖然父母都想仔女成龍，但龔慈恩唔會要求佢哋每樣都要好出色，而係希望可以從過程中學習到唔同嘅嘢！如今仔女都學有所成，相信做阿媽嘅佢都可以放心喇，唔知將來Addison會唔會入行呢？



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