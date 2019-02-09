《東方快車謀殺案》英國男星阿爾拔芬尼病逝

英國男星阿爾拔芬尼（Albert Finney）周四於倫敦因肺炎病逝，終年82歲。他於2011年曾診斷出腎臟癌。



阿爾拔曾5度獲奧斯卡提名，其中4次是影帝提名，包括1963年電影《風流劍俠走天涯》（Tom Jones）、1974年電影《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）、1983年電影《老倌與近身》（The Dresser）以及1984年電影《熾火連心》（Under the Volcano），而他分別憑《風流劍俠走天涯》與《老倌與近身》成為威尼斯電影節與柏林電影節影帝。他亦憑2000年電影《伊人當自強》（Erin Brockovich）獲奧斯卡最佳男配角提名。



除此以外，阿爾拔曾演出占士邦片《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）與《叛諜追擊》系列(The Bourne Series）。「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）發聲明致哀：「我為阿爾拔芬尼離世感到深深哀傷，世上少了一個巨人。無論阿爾拔現在在何方，我希望那兒有馬兒與好伙伴。」



阿爾拔曾於1980年推掉大英帝國勳章，又在2000年推掉冊封騎士，因為他認為這個制度延續了勢利的階級主義。