《東方快車謀殺案》英國男星阿爾拔芬尼病逝

英國男星阿爾拔芬尼(Albert Finney)周四於倫敦因肺炎病逝,終年82歲。他於2011年曾診斷出腎臟癌。



阿爾拔曾5度獲奧斯卡提名,其中4次是影帝提名,包括1963年電影《風流劍俠走天涯》(Tom Jones)、1974年電影《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)、1983年電影《老倌與近身》(The Dresser)以及1984年電影《熾火連心》(Under the Volcano),而他分別憑《風流劍俠走天涯》與《老倌與近身》成為威尼斯電影節與柏林電影節影帝。他亦憑2000年電影《伊人當自強》(Erin Brockovich)獲奧斯卡最佳男配角提名。



除此以外,阿爾拔曾演出占士邦片《新鐵金剛:智破天凶城》(Skyfall)與《叛諜追擊》系列(The Bourne Series)。「占士邦」丹尼爾格力(Daniel Craig)發聲明致哀:「我為阿爾拔芬尼離世感到深深哀傷,世上少了一個巨人。無論阿爾拔現在在何方,我希望那兒有馬兒與好伙伴。」



阿爾拔曾於1980年推掉大英帝國勳章,又在2000年推掉冊封騎士,因為他認為這個制度延續了勢利的階級主義。