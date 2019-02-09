舊情人再合作　袁詠儀同青雲居然冇偈傾？

在英皇電影《廉政風雲 煙幕》，客串演出奸角「海關關長」鍾嘉玲的袁詠儀（靚靚），貴為影后級的她，能夠吸引到她肯客串，當中不止按其意願要角色好玩，最重要是與導演麥兆輝有「親戚」關係，「有親」自然好辦事，靚靚更自揭最大原因，是有默契十足的劉青雲合演，她才心動接拍。



似報告新聞



靚靚表示：「自細我同麥兆輝住埋同一個警察宿舍，不過唔同座數，我爹哋同佢爹哋都係當差，我爹哋叫佢媽咪做表姐（編按：沒有血緣關係，只是兩人暱稱。）由於麥家有四個仔，佢媽咪好恨女，我細個又好可愛得意，所以自細就認咗麥媽媽做契媽，細細個已萬千寵愛，契媽好錫我，不過佢四個仔包括麥兆輝好少同我玩，可能我係女仔的關係。」對於今次客串做奸角，靚靚很有堅持，如果是可有可無的角色就沒有興趣了，但今次麥導之邀，其實她一度想推，因為對白多似報告新聞，最後麥導解釋此角的對白很有意思，加上打出皇牌，有青雲合演，才令靚靚點頭。



《廉》片開工的第一天，應該說是凌晨，靚靚確有不慣，很久未試過演大夜班的她，擔心不在狀態，靚靚坦言一度因太夜開工，講對白都「𦧲」晒脷：「好彩我專業，又仲後生，頂到！」尤幸她還年輕又是專業才撐得住呢！而與劉青雲的交流，靚靚覺得很「信任」，她說：「啲人成日問，同我最有默契的演員係邊個，我都會答劉青雲，雖然我哋拍咗十部戲，私下講咗十句說話都冇，但一埋位就好明白對方，呢個真係好幸運。（點解唔撩吓青雲講嘢？）做乜要撩人講嘢？人哋鍾意講就講，唔講就唔講，我份人就係咁，啱傾咪傾多兩句，好鍾意講食同玩，初頭同青雲都會講一兩句：『你食咗飯未？』，佢就答：『食咗！』之後都唔會再問佢食乜，佢平時開工都好少講嘢，鍾意靜啲，我哋又唔係有心病，只不過係冇話題啫！」



仔仔都讚型



兩人再遇上，青雲原來對靚靚「見番舊女友」感覺，問靚靚又可有舊男友感覺呢？她說：「我又冇咁深情，青雲令我感覺好親切，好信任佢，知道開工同佢拍呢場戲，唔會有任何問題，好舒服，同佢合作的作品，最深印象唔係《新不了情》，當時同佢仲好生疏，我反而最記得《整蠱王》同《大三元》，因為已經合作過好多次，熟絡咗。不過，我同佢喺街撞過一次，嘩，劉青雲行街喎！我即刻捉我個仔，同呢個哥哥影相，我同個仔講，呢個uncle好有型、好man，埋去影張相啦！我個仔唔係好知，不過我開到聲，咁佢咪聽我話，埋去影張相囉！」



而《廉》昨日年初四全日票房高達323萬，累計票房已有1千6百萬，可喜可賀！