異性密友！盤點圈内「戀人未滿」好拍檔

「能成為密友大概總帶着愛…」娛樂圈中有唔少男女藝人感情深厚，即使各自有另一半，但二人仍能維持「友達以上，戀人未滿」嘅關係，足以證明異性之間確實存在純友誼。



黃翠如、洪永城

藝人黃翠如與洪永城因合作主持有線節目而變成最佳拍檔，齊齊過檔無綫後，於節目中不時互窒對方而令人印象深刻，有唔少網民更認定佢哋係天造地設嘅一對。2015年，因為一張兩人手拖手行紅地氈嘅相，令網上流傳一段潮文《每個男人心裏面都有一個黃翠如》，隨即被網民瘋傳，翠如更現身回覆潮文《每個人心裏面都有對黃翠如同洪永城》。呢對歡喜冤家相識十年，即使翠如上年宣布成為蕭太，兩人感情亦唔會因此而改變。



蔡依林、羅志祥

台灣藝人羅志祥（小豬）與蔡依林（Jolin）2000年參加綜藝節目時結緣，後來更合拍偶像劇《Hi！上班女郎》。當時小豬與Jolin曾經歷合約問題，同病相憐嘅二人更許下「十年之約」，如果十年之內其中一個先紅，也要盡力地提攜另外一個。後來踏上天后之路嘅Jolin冇忘記當初約定，經常邀請小豬擔任演唱會嘉賓，互相扶持走過低潮。小豬甚至曾因Jolin與周杰倫分手，為力撐好友而與周杰倫反面。二人相識18年，友誼一直不變。



趙薇、黃曉明

內地女星趙薇與黃曉明為大學同窗，相識廿幾年，黃曉明亦坦承大學時期曾暗戀對方。雖然二人冇修成正果，但就成為最好嘅知己。佢哋於2015年首次合拍電影《橫衝直撞荷里活》，有場吻戲因二人拍攝過程太尷尬而頻頻NG，連同劇演員佟大為都笑指黃曉明終於圓夢。兩人各自成家後，2017年再度合作拍攝綜藝節目《中餐廳》，喺節目中經常鬥嘴，互動勁搞笑。



林心如、蘇有朋

台灣女星林心如與蘇有朋於1997年合演電視劇《還珠格格》而相識，因經常出雙入對而多次傳出緋聞。有傳二人曾開玩笑作出承諾「如果40歲你未娶我未嫁，就在一起」，不過心如踏入40歲時與霍建華閃婚，隨即誕下囡囡「小海豚」。有義氣嘅心如即使當時佗緊B，但為支持好友，亦二話不說接拍由蘇有朋執導嘅電影《嫌疑人X的獻身》。後來心如大爆拍攝期間蘇有朋對佢要求太嚴苛，但佢直言彼此有20年交情，所以無論點都唔會嬲對方。



蔡思貝、余德丞

有傳藝人蔡思貝與余德丞（Dickson）因拍旅遊節目《緬甸奇幻旅程》而撻着，Dickson上年踢波突然昏迷送院，思貝當時兩度到醫院探望對方，可見二人交情非淺。Dickson首日復工亦孖住思貝以「情侶檔」出席活動，期間更跪地送花，讓兩人關係更撲朔迷離。佢之後亦毫無避忌喺社交網上載親密合照，相中佢挨落思貝膊頭，照片一出，即有大批網民催促二人公開戀情，不過兩人則一直以「好拍檔」相稱。