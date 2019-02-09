陳曉東憶宣布娶老婆　嚇到外父匿廁所冥想

歌手陳曉東（東東）近日忙於即將舉行的紅館騷，入行24年的他，坦言踏上紅館舞台是他的夢，早前他接受車淑梅訪問，他說：「好像獅子山一樣，這個舞台未必是全世界最高的，但就一直在我腦海中，是入行時嘅夢想，後期嘅理想，縱使已經上過世界上大、小舞台，總希望有一日能夠踏上呢個地方。」



性格倔強堅持闖娛樂圈



東東說以前間中不時問自己是否適合這個行業，但因為性格有點倔強，做選擇後就不會後悔，碰到問題就去解決，就算失落也不會沉淪。當年因唱片合約問題，東東數年未有推出音樂作品，重提此事仍然豁達：「唔出唱片，我咪去拍電視劇，再出幾首歌。我唔怕轉變，因為要通往同一個地方有好多條路，人生只有行出嚟嘅路，冇等出嚟嘅光輝。當時我嘅感覺係茫茫前路，睇唔到前景，但後面就係萬丈深淵，如果呢一刻向後退一步，所有嘢都會前功盡廢。所以我咬實牙關，一直向前行，我總相信太陽喺我心中。」當年緋聞亦令他事業出現了變化，到今天他依然覺得與圈中人交往會令事情更麻煩。他解釋因雙方隸屬不同的唱片公司，最終會變成兩間公司經濟實力的比較，會被說成是誰影響了誰，變成商業考慮，雖然當事人完全沒有這樣的想法。



冇再同栢芝聯絡



有傳東東的個唱將會邀請前女友張栢芝擔任嘉賓，東東聽畢大笑，表示已請了其他嘉賓，稱與栢芝其實已沒有聯絡，故對她再度添丁，並沒有特別感覺，但會恭喜栢芝，添丁是一件非常值得恭喜的事。



宣布娶老婆 外父匿洗手間冥想



本身育有兩女的東東，被台灣媒體形容為「天菜男」（全人類都喜歡的男孩子），他說經歷過友情變異、家庭變化、工作變遷後，幾年前開始追求「回家的感覺」，當時與太太交往時，已公開認拍拖。他認為男人要準備好才去結婚，不可一時衝動，因結婚並非只是像以前所形容的「落咗閘」。東東說太太曾經捱過，比自己更懂與人相處，她更正面地影響東東，把他變得更好。東東回憶當外父知道自己要娶他的女兒，竟在洗手間冥想了一個星期，因外父實在捨不得女兒。他揚言覺得自己是個幸運兒，一直很感恩，直言不知道甚麼是永恆，但知道甚麼是「盡量」，他會盡量做好自己、愛家庭，他笑言二月有三個重大日子，包括結婚五周年紀念日、西方情人節和太太生日，都會交人兼交卡（信用卡）。