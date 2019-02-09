爆追求李亞男攻略　王祖藍製愛情保鮮紙

藝人王祖藍與老婆李亞男結婚三年，去年底誕下愛情結晶品囡囡Gabrielle，一家三口幸福滿瀉，祖藍接受梁泰來主持的電台訪問提及追求亞男的原因，除了其美貌外，自己心裏亦很希望有個好乖嘅伴侶管束自己，但是否成功卻沒有勝算，不過是絕對值得去努力嘗試。



祖藍說：「我有想過我哋不匹配，佢咁嘅年紀，一定是喜歡王力宏嗰種俊男，點會喜歡我呢？通常男仔唔敢追一個女仔係因為怕瘀，冇勝算的話一個男生係唔會追一個女生，但我覺得佢已經好到一個令我唔怕瘀嘅地步，所以就追佢。嗰次被拒絕，我喊到停唔到眼淚，我係有心理準備失敗，我唔介意面子，但仍然會傷心，因為真係好喜歡佢，佢差一啲就同我一齊。」



拗柴結良緣



三年後，緣分將二人拉在一起，祖藍認為是神的安排：「後來教會有個Trip請我哋去美國，我當時好驚，因為花咗三年時間忘記佢，但點解又被安排有呢個Trip，令我同佢一齊去呢？我記得當時我還去搵樂小姐（無綫高層樂易玲），推薦亞男去參加《舞動奇蹟》，其實我係想使開她。本身佢都答應咗去《舞動奇蹟》，但誰不知有日佢起身一落床就『拗柴』，三個月冇辦法跳舞，所以佢就去教會嗰個Trip。既然三年來大家都喜歡對方，就唔係衝動，認識到真正嘅對方，所以就決定喺埋一齊。」



拒異性埋身



新婚不久，祖藍便要到大陸拍劇三個月，當時有傳太太因此情緒出現問題。被問會擔心出埠容易惹來狂蜂浪蝶？祖藍直言有自知之明：「傻啦！我唔會呃自己，一來我係唔會讓呢種機會發生，我去邊佢都知道，我身邊嘅同事都好愛錫亞男，亦唔會放過我。就算真係有呢種女生打電話搵我、Flirt（調情）我兩句，唔好當我係小朋友，我已經過咗呢個年紀。唔通貪我靚仔咩？你對我有興趣，唔通因為我有才華？我同亞男十年感情，點會因為一個眼神，就好似尋回了青春一樣？我會確保自己婚姻冇問題，如果覺得老婆悶、經常鬧交，返到屋企冇晒浪漫、感情轉淡，咁先會産生婚外情，所以我跟亞男之間會識得保鮮。」

