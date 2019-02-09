成功改歌路！Dear Jane望豬年開首個紅館騷

樂隊Dear Jane及歌手洪嘉豪日前聯同主播許文軒（Edmond）齊齊拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目《Rock爆醒獅賀新歲》，眾人大玩舞獅賀年。Dear Jane成員Howie原來是煮得之人，但新年就要收爐：「平時夾Band我會煮西餐畀大家食，但過年我會收爐，因為由年頭忙到年尾都冇停過，趁呢個時候休息。」而主音Tim則說：「以前會𢭃利是多，依家生咗個女後，會帶埋佢見屋企人、派利是。（生多個？）諗吓先！」成員Jackal及Nice均異口同聲表示親戚少問感情事：「可能知我夾Band，覺得我爛玩未定性，又或者已經放棄咗我。」



另外，談到新年大計，Dear Jane四子不約而同表示：「上年開心成功改歌路，玩電子音樂，初初好有危機感，怕大家唔接受、唔習慣。另外好開心同容祖兒合作，而且仲攞大獎，今年希望可以同唔同嘅人Crossover，同埋好期待樂隊首個紅館演唱會，當中會有好多視覺效果。」而洪嘉豪説：「上年病多咗，今年真係希望身體健康，作為歌手keep住個狀態好重要。」