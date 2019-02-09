加油！趙哲妤為聽障愛女報讀語言病理學

藝人趙哲妤（Uny）因愛女小魚天生深度聽障，曾揚言有個卑微的願望就是希望小魚恢復正常聽力，早前Uny為小魚植入人工耳蝸後康復進度良好，日前Uny帶同小魚接受「香港開電視」主播植詠珊訪問，三人玩得不亦樂乎，看來Uny卑微的願望已漸實現！



出世時檢測不多未有發現問題



Uny不諱言小魚因在馬來西亞出世，在當地檢測不多的情況下，未有即時發現她的聽力有問題，直到回港後，有日大風吹門「呯」一聲關上，全屋人都嚇一跳，唯獨小魚毫無反應，然後Uny開始留意到小魚對其它聲音都無反應，立馬帶她做檢測，Uny說：「初時梗係以為係報告出錯呀，但兩次檢測結果都一樣，我都嚟唔切喊，馬上幫佢搵醫生、做手術，盡早醫治！」



為愛女報讀語言病理學



為了小魚，Uny還報讀語言病理學，她續謂：「作為媽媽，我希望可以幫到佢更多，返學需時兩年，依家讀咗半年，我覺得安心咗，因為對呢個病了解多咗，日後我就更有能力幫佢恢復正常聽力同講嘢！」Uny所知台灣有位主持人本身亦是深度聽障，但現時已是一個出色的主持人，故她相信小魚也能痊癒。



珍惜與愛女相處時光



Uny開心說：「依家小魚聽到我哋講嘢，自己亦會講BB話，我已經好開心！新年全家去日本旅行，等小魚初嘗玩雪滋味！」作為單親媽媽，Uny被問是否也需努力工作賺錢時，她不認同說：「賺錢夠用就ok啦，生命係需要平衡的，要以人為本，何況小朋友肯黐住自己的階段不長，我要好好珍惜！」