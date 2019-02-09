張寶兒被催婚　袁偉豪隨時海外註冊結婚

藝人袁偉豪（Ben）、張寶兒、黃致豪（前名黃長興）與胞弟黃長發、謝東閔、黃嘉樂、甄詠珊、鄧穎芝、譚嘉儀、陳婉衡、鄭世豪、楊潮凱、可嵐、關伊彤、安俊豪、林子博及潘盈慧等到珠海參與Kart車慈善賽，先是分男女子組比賽，再進行混合賽。



Ben表示近兩年開始玩賽車，對駕駛技術有信心，亦封女友張寶兒做車手，不過張寶兒表示混合賽應該會輸給男仔。問Ben有否教路？他說：「有研究，畀啲資料佢，安全最緊要，要識得保護自己，佢以前揸到好似孖寶賽車（電玩）咁，啲人記得佢係因為畀佢撞過咋！」



嘲好似教車師傅咁嚴厲



早前張寶兒揸車與另一名司機發生拗撬，Ben護花，他笑言平日也有鬧女友：「揸車快得嚟唔好累到人。」張寶兒取笑他好似教車師傅咁嚴厲，Ben說：「我會分享下路面經驗，都係想自己坐得安心啲，之後我靠佢喇！」



新年期間兩人有向對方家長拜年，初一到了男方屋企，初二與女方家人在餐廳睇煙花，問可有被催婚？Ben說：「個個都咁講，又畀蓮子我哋，我就話多謝晒……承你貴言咁。（但都係跟自己步伐？）都係呀！不過尋日同黃翠如見面，佢介紹好多海外婚姻註冊方法畀我，有啲香港認可有啲唔認可。（想喺海外註冊？）想㗎！」張寶兒則未有表態，先忙好眼前的事情。