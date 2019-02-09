父母催生B！胡琳自爆結婚拋「假花球」

歌手胡琳（Bianca）日前夥拍主持蘇可欣與王鎮泉（Jeoffrey）拍賀年專輯，齊齊DIY豬年拼貼畫。Bianca於過程中頻頻搞亂檔，還用錯綿花印繪製背景，要NG改用畫筆重拍，然後又搞笑地揶揄Jeoffrey：「你隻豬會走樣！」Jeoffrey即反擊：「我隻豬冇走樣。」Bianca邊DIY邊透露：「最近做嘅手工就係喺結婚時自己整花球，好有意思，所以唔捨得拋，要攞花女嘅花球嚟拋。」最終Bianca的作品被拼貼畫老師評為冠軍，她揚言會將這豬年手作送給媽咪。



Bianca第一年以人妻身份派利是，笑稱感覺好得意，因會換上另一個姓氏的利是封，她自爆鍾意聞炮仗味道，有點病態，她亦喜歡買揮春掛於家中，還會與另一半一起布置：「係樂趣。（會大吃大喝？）依家食好啲，以前計算卡路里，依家有位鍾意食嘅另一半，會一齊下廚。（想生豬B？）以前家人會催婚，依家催生B，結婚之後就開始催，我諗我未必生豬B，今年工作都忙，而且現代人鍾意生之前要調理吓，以前啲人高產量。（你想高產量？）真係冇諗。」



Bianca剛拍竣新劇《解決師》，她坦言拍攝時既好玩又多得着，有歌迷曾問她為何不專心唱歌？她則認為無論拍劇或唱歌都是表演藝術，拍劇對上台演歌都有幫助。