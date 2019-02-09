玩出禍急澄清！林作反口唔認破產被插

唔做律師走去入娛樂圈嘅林作，為博出位唔激唔做，尋晚突然喺社交網自爆破產，仲貼出街招圖表示收100蚊一粒鐘補英文，而佢事後接受東網訪問時承認貼街招，仲話收到好多電話：「搵食啫，冇計啦！我唔覺得咁樣肉酸！」、「我每堂開價100蚊，我好等錢使！」



點知唔夠廿四小時，佢突然唔認數，推翻晒所有嘢，話自己係上市公司嘅執董，只係甫張圖嚟玩吓，冇諗過有人真心當真，又話「港人詼諧度偏低」！唔少網民即刻反插佢，話佢曾經係律師，明知做上市公司嘅執董唔可以亂話自己破產，明明係佢親口認，依家又反口，網民嬲爆表示：「你性格分裂？講完唔算數？」、「出位都唔係咁玩啦！」、「自己衰咗就瀨人！」



林作社交網解釋詳文如下：

「各位，由於本人同時是上市公司 #汛和集團 編號 #1591 的執行董事，而部分港人詼諧度偏低，以及抵擋誤信詐騙能力為0，在此特此澄清並聲明：

該街招為我路過某處見到的廣告。見到描述符合自己，post黎玩下（吓），並沒有想過有人真心當真，我都大感無奈。只係想搏君一笑，也順便幫助該為導師宣傳 - 100 一小時，牛津畢業，若是真的，絕對是學生之福氣。

我的經濟狀況，當然不會出現「破產」等問題。年輕人，當然希望能自身經濟能力更上一層樓，我也一樣盼望新的一年能夠在各方面事業上做得更好。以「甚麼都沒有」的心態去奮鬥，我認為是自我鞭策的一種態度。

所以重申：心態是破產，實際是富豪。請財經界人士及所有無法理解娛樂新聞的人士放心。

不過在接收了許許多多的關於英語會話的諮詢後，我決定，會好好研究一下推出此項服務。」