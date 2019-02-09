隨時閃婚！王宗堯同女友互相返屋企拜年

藝人王宗堯（Gregory）為台式飲品店擔任一日店長，深入店舖重地學沖新飲品，睇落都有板有眼！講到新年期間又睇賀歲杯、又四出拜年，他笑言都有小賭怡情，贏了一千幾百新年財，又大爆有朋友賭到最後要用電子貨幣找數，問到可有帶同女友前As One成員蘇皓兒（Chloe）？他指沒有，因為對方最近開工拍戲，至於問到有帶女友去屋企拜年？他即冧笑謂一定要：「有互相去屋企拜年，食開年飯咁。（屋企人有趁機催婚？）唔會，依家唔興㗎啦！（自己有冇結婚計劃？）睇時機，結婚要衝動，如果我結婚就一定係閃婚，覺得結婚唔係一件Plan出嚟嘅事。（依家有共識？）反而最緊要係同步，知道大家向一個咩嘅方向。」情人節將至，會如何慶祝？他表示未知女友是否需要開工，會再作安排。



現時屬自由身的他透露手頭上有幾個Project籌備中，希望今年內可以成事：「都想學似演藝人協會主席古天樂話齋，可以有多啲香港文化嘅電視劇同電影，聽講嚟緊有多啲台拍劇競爭，自己都好期待。（今年都會考慮簽番公司？）要睇吓，要搵個夾嘅合作夥伴。」



