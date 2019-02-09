代蓮曦丹美自小畀女圍：真係好瘋狂

擁有蒙古血統的前港姐代蓮曦丹美（Daisy）表示，家鄉在農曆新年期間會炮製不少特色食品，令她吃不停，而最愛是爺爺烹調的羊肉，Daisy炮製的手扒羊肉就是在他身上偷師，非常熟手，果然是「入得廚房，出得廳堂」。她說：「爺爺喺新年會搬成隻羊返屋企，將佢每一部分整成餸菜，分別拎嚟蒸同燒，大家會用手拎住嚟食，再加埋飲自家製酸奶，相當滋味。」



在春節或重要日子，蒙古人會穿上傳統民族服裝，戴上頭飾一起跳舞、唱歌：「我哋會跳筷子舞，喺頭頂上頂住10個碗再手拎住筷子不停轉圈。（你得唔得？）我應該要用啲小道具幫先可穩定咁轉圈 。」



密謀做打女



近年Daisy成立了自己工作室，影視工作忙不停，她將會接拍動作片，實行做打女：「要做啲高難度騰空動作，所以最近都要不停練習，好彩自己有跆拳道底，可以應付到。（有冇試過整親？）當然有，最嚴重係做大字馬時筋撕裂，要用兩年時間療傷。」



事業心極強的Daisy由細到大性格獨立，成個男仔頭，她還自爆曾經有不少女生向她示愛：「嗰時我短頭髮加上學跆拳道，好多女仔覺得我好型同我表白，又試過跟我返屋企同話好鍾意我，仲搬我宿舍嘅嘢去佢哋間房，真係好瘋狂。」



場地：明記潮館

鳴謝：Barry@relaxdearhk