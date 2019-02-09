手機影靚相有秘技　倪晨曦5招包保高瘦索

好多女仔都鍾意用手機影相，為求影靚相不惜Down唔同Apps花時間執相，就係希望放一張最靚嘅相喺社交網。不過每次揀Apps同執相都會花好多時間。女神倪晨曦（Elva）就喺youtube 上載咗一段短片，教大家用咩角度可以影到高、瘦、索，佢示範咗5招同大家分享，各位點能夠錯過！



第一招「拉長式」：點可以影到對腳又長又瘦？只要將個鏡頭180度倒轉咁就掂晒，即刻有120%嘅長腿效果，真係立即得咗！



第二招「行路式」：好多人都想影啲行路相，有啲隨意感覺，不過好多人影出嚟個感覺會好生硬，所以秘訣係要不斷行同撳快門個制，就影到張自然嘅相。



第三招「反光式」：大家影相時可能啲光打落嚟，搞到面上嘅膚色唔靚，其實只要擺張白紙喺塊面下面，就可當做塊反光板，就唔會變成膚色不均嘅情況，真係好有用。



第四招「擺甫士」：Elva教大家擺咩甫士會更索，嚟個回眸一笑，百試百靈，影出嚟一定迷倒男士呀！



第五招「自製濾鏡」：最後，Elva教大家一個特別貼士，放個墨鏡喺鏡頭前，就有個濾鏡效果，令成張相更有感覺。



好多網民都話學到嘢，仲話Elva教嘅招式一定要試吓，相信可以慳番唔少時間。



網民有話兒：



WIODDXX LSS：一定要密切留意。

QIAPP NM：招招都好實用。

ARYIS GBZZ：真係學到嘢喎！