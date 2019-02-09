孖陳詩欣晒腿拜年！鄺潔楹準備去歐洲濕平

兩位「仙氣女神」鄺潔楹（Judy）和陳詩欣（Eunice）同大家拜年，大晒長腿，相當吸睛。兩人於新年期間照常開工，並說：「係好意頭嚟，開一開年先去休息玩吓。」Judy稱記得去年大年初一和Eunice都要一齊開工，很快又一年。而她已安排了之後和家人到歐洲去旅行，因最近一次去歐洲已是2017年夏天的時候，期間她因工作遊遍不少地方，但始終不是放假Mode，所以當真正有假放時感覺像發夢般，她謂：「過去一年咁忙當然係好事，聽好多前輩講有嘢做好過冇嘢做，要珍惜每個工作機會，咁梗係有攰嘅時候，加埋唔夠瞓搞到皮膚差晒，氣餒咗一段時間，好彩自己性格樂觀，會諗正面嘢多啲。」忙足一整年，儲足「彈藥」去歐洲血併？Judy說：「我就覺得可以豬籠入水就仲好，『豬油』成分再高啲，我賺未夠『肥』（荷包）呀！」



至於Eunice同樣待新年過後和家人出外玩，但她都好期待之前拍攝了的《3日2夜》會播出，但對她最重要是將會再次推出新歌：「都有年幾放低咗歌手嘅身份，歌已經錄好，MV都已經拍埋。（會唔會好大壓力？）都有㗎，因為太耐冇唱，都會緊張番，有種做新人嘅感覺。」而Judy雖然不準備做歌手，但她都有跟老師學唱歌：「因為有啲工作客戶會搵我唱歌，自己都好珍惜呢啲機會，但就唔想邊唱邊聽到台下啲賓客話唱得難聽，所以，都係跟老師學吓好啲。」



場地提供：宇晴匯

