必殺技！鄭中基搵個仔向紅館萬人討利是

「ONE MORE TIME世界巡迴演唱會」今晚尾場，歌手鄭中基（Ronald）的大女Emma和父親鄭東漢再次擔任嘉賓，齊齊合唱《A Million Dreams》、《八 二十八 八十八》，唱畢4歲的細仔Evan興奮拎住紅色豬公仔跳上台送給Ronald，又Sweet爆同家姐及Ronald攬攬，不過攬完就開始於台上亂跑亂跳收，搞到Ronald和身後工作人員冇晒符，笑翻全場！



Ronald叫細仔向Fans拜年攞利是：「你講完之後會有好多Auntie同Uncle畀利是爸爸，我再畀番你。」但Evan似乎鍾意跑多過利是，沒有理會，此時家姐Emma就代言人上身祝大家豬年身體健康、大吉大利，十分得體！最後Ronald要拖展麻鷹捉雞仔技能捉番個仔，再由工作人員抱落台。



103歲家傭撐場



期後鄭東漢開金口致謝，更表明要多謝兩位重磅來賓：「第一位是家傭謙姐，鄭家真係無以為報，佢湊大我之餘，仲湊大埋Ronald，佢今年103歲，坐喺台下睇騷，仲話要睇足全場。」台上螢光幕即影住台下戴住口罩、用力揮手的謙姐，相當精靈！Ronald爸爸接話：「鄭家真係欠佢不少，當日問佢嚟唔嚟睇演唱會，佢即刻問我有邊個嘉賓。」



多謝Uncle Ray



而第二位要多謝的是年屆94歲、香港樂壇最強DJ Uncle Ray：「我17歲就識佢，冇佢，我都唔會企喺度、Ronald都唔會企喺度。」螢光幕亦即時有影住Uncle Ray揮手，全場報以掌聲歡呼。