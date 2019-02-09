恨到流口水！黎諾懿「自殘」追豬女

和太太李潔瑩（Nicole）育有可愛囝囝「小春雞」的藝人黎諾懿，已開始「豬女」計劃全力造人，恨女恨到流口水！日前他和太太及囝囝出動置新裝時，見到女童服飾即愛不釋手，更將髮飾放在兒子頭上扮女仔，場面搞笑！為求「追女」成功，黎諾懿出盡法寶並要「自殘」：「有人話如果想生女，嗰排要成日食紅肉，但我又唔食紅肉，而點樣令到身體酸啲，惟有盡量搞殘自己，搞到個人好攰都會生女。造阿仔時我好精神，依家就開始弱弱哋，應該係女，呢兩個月要積極衝刺，但最終都要等個天畀。」對於囝囝去年因喉喘鳴而入院，他想起當日要和太太夾手夾腳「迫」囝囝「聞氣」，心力交瘁，今年願望當然是囝囝身體健康。



Nicole現全力照顧仔仔，她笑言全心等老公養：「其實我都有做吓KOL，主力喺屋企做，因唔放心囝囝畀工人湊。」而黎諾懿反而想老婆工作，但幕前免問，他說：「只要佢鍾意，做唔做嘢我都冇所謂，拍戲咁辛苦，屋企有我一個已經好夠，就算叫阿仔做童星我都唔畀。」踏入豬年，黎諾懿將有新搞作，就是主持烹飪節目，並會邀請鄭伊健等嘉賓助陣。



場地：Morokok＠家樂坊