【破Dry】盛女莊思敏中環「餃」掂西裝男

父親為馬來西亞拿督的莊思敏（Jacquelin）出身富貴，家族身家估計高達8億，貴為拿督千金，物質上可謂要乜有乜，但愛情卻是千金難買。外表「烈女」的Jacquelin，自從2011年與拍拖5年的吳浩康分手後，雖然先後與廖碧兒舊愛林忠豪及導演葉念琛傳過緋聞，惟真命天子未見出現，至今仍是「盛女」。



甜笑撐枱腳



早前Jacquelin自爆農曆新年將返家鄉馬來西亞過年，心急的莊母除了經常傳男仔照片給她外，亦落力為女兒安排相睇，她亦坦承喜歡穩重型男士。日前下午4時半，戴着太陽眼鏡、一身藍色打扮的Jacquelin獨自現身中環商場，沿途不時望着商場內一間開放式餐廳似在搵人，未幾見她步入餐廳，期間巧遇相熟朋友，打個招呼後便入內會合一名在內等候的西裝男，雖然當時男方正傾電話，但兩人甫見面即展露笑容。



Jacquelin坐下後兩人睇餐牌有商有量「柯打」美食，原來他們點了一碟餃子開心Share，還邊食邊傾，她更被男方逗得頻頻甜笑，而她亦動作多多，不時風騷撥弄秀髮。一碟六隻的餃子，二人撐枱腳卻撐足個多小時才埋單離開。



「唔好嚇親佢」



東網致電Jacquelin，對於與西裝男甜蜜撐枱腳，是否終於有「愛情運」？她說：「我身邊好多男仔Friend㗎！（一碟餃子兩份食好Sweet喎？）我肚餓叫佢幫手食啫！（你哋係咩關係？）佢係我朋友嚟㗎！唔好嚇親佢，佢做金融㗎！（有冇發展機會？）我哋識咗好耐，呢啲嘢順其自然啦！自己唔擔心得咁多，隨緣啦！但係都希望快啲有拖拍。」提到早前與屋企人返馬來西亞過農曆新年時，父母有否再安排相睇？她說：「冇呀！冇介紹男仔畀我。（會唔會搵玄學師傅幫吓手？）好呀！自己都想試吓搵師傅催旺姻緣。」