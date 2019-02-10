宣布拍龍咁威3！鄭中基爆李璨琛吮腳趾內幕

歌手鄭中基（Ronald）五場的紅館騷「ONE MORE TIME世界巡迴演唱會」今晚尾場，最後一組嘉賓為《龍咁威》組合李璨琛、張達明及谷德昭，四子一同現身獲全場Fans歡呼叫好，然後各人輪流講祝賀說話，再隨即驚喜宣布今年將開拍電影《龍咁威》第三集，台下Fans聞言即刻拍手尖叫。



其中谷德昭笑話現時台前幕後人員都有齊，唯獨欠劇本，隨即問Fans想看甚麼題材，再重提Ronald於《龍咁威2003》着裙扮女人拍《警訊》一事，取笑他之前對腳瘦到似藤條，如今粗到似蓮藕。然後Ronald又大爆李璨琛當年拍畢後一直耿耿於懷：「佢嗰時猜包剪揼猜輸咗要吮朱咪咪腳趾，而事實拍咗3個Take佢都係猜輸！人哋Book兩部機通常係拍動作，我哋就係拍猜包剪揼嘅真實反應。」李璨琛即刻話：「真猜、真吮㗎！但我吮夠啦，畀第二個吮啦！」又再次問有邊位Fans想被吮，雖然即刻有Fans認頭，但最後嚇怕縮沙！



谷德昭又大讚老友Ronald開騷成功：「係我近期睇過最多香港觀眾睇，全部都係自己人，所以我哋拍嘅戲係香港人鍾意睇。」不過他欲言又止，皆因《龍》第三集除了欠劇本之外，更欠資金，故四子笑話要即場眾籌集資，大唱《財神到》向現場Fans𢭃利是，又近距離同Fans接觸，握手又玩自拍。

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