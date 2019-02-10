感人父子情　吳尊真情剖白獲網民激讚

台灣男星吳尊早前與爸爸一齊參加內地父子真人騷，該節目日前播畢，他在微博上載了節目的相片，留言表示不捨：「美好的一檔節目，珍貴的一次經歷...讓我和爸爸一起完成了許多願望，也很開心從中收穫了像家人一樣的叔叔阿姨、弟弟妹妹，學會珍惜當下的幸福，勇敢去表達。大家記得要好好珍惜家人哦。2019年牛們要繼續happy下去。」



而他在節目中亦對爸爸講了一番感人的說話，感謝爸爸對他多年來的照顧：「其實對爸爸好少這樣子，說心裏面的話，令我覺得超尷尬...我覺得時間真是不等人，一下子我爸爸已經七十二歲，從以前很小，然後慢慢長大，然後他照顧我們，然後到媽媽離開，他一個人照顧我們三個小朋友，我媽媽的離開，真的教會我不要等到失去，教會我如何懂得珍惜。從我媽媽離開的時候，我就很珍惜每一分每一秒，來到這個節目，我覺得跟我爸爸的感情也跟以前不一樣了，比較大膽去跟他表示對他的關心。我想跟爸爸說，他照顧我們四十年，辛苦你了，謝謝你﹗」網友被兩人的父子情感動，大讚吳尊不止長得帥，還很孝順。