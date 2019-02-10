表演欲強！鄭中基巡迴帶埋囡囡去做廉勞

完成五場紅館騷「ONE MORE TIME世界巡迴演唱會」的鄭中基（Ronald）於騷後設慶功宴，受訪時問及幾時拍《龍咁威3》？他預告將會於今年8月開拍、2020年賀歲期上映，又大爆其實已有劇本，接下來要為角色減磅：「佢（谷德昭）想我瘦到成枝柴咁囉，真係難搞！依家隻腳都粗咗，佢話我對腳要嚟搵食。（又要着旗袍？）其實都唔一定要瘦，去健身室拍啲騙案都得。」他又透露會原班人馬開拍，當中會加入新血：「家英哥（羅家英）、憫情（由鄧麗欣飾演角色）都搵咗，但詳細要等導演谷德昭講。」



講到今次開騷聽到不少聲音指佢少唱自己歌，Ronald重申揀歌是有特定主題：「聽到話Medley部分短得濟，但今次係想唱之前未唱過嘅歌。」續表示「三代同堂」表演部分由大女Emma揀歌，當記者大讚囡囡全不怯場時，Ronald笑言：「我都唔明佢點解咁淡定，我都驚，佢真係唔驚！（介唔介意佢入行？）遲啲先啦！讀完書先啦！（但佢有興趣？）佢好有表演欲，每次上台之前就話緊張，但上到台就唔緊張。（訓練佢？）我就係唔想訓練佢，太細個唔想佢有壓力，由佢自己鍾意就當玩。」再爆女女無師自通，會在家中練歌，惟最後一場演出前食過糖搞到有少許聲沙，問到囡囡幾錢歌酬？他抵死笑話：「好慳㗎！每日一粒糖就好開心！預計下一站巡迴演出係喺美加，係暑假期間，佢放假都可以跟去。」



提起日前個唱第三場，邀請前《美女廚房》主持拍檔梁漢文（Edmond）及方力申擔任嘉賓，講到有意開拍《美男廚房》，期間Ronald的一句「唔一定要TVB嘅呢，依家有ViuTV 㗎嘛」，及後ViuTV即時於Facebook官方Page出Post指隨時Ready合作，問到Ronald可得悉？他打趣話：「咁佢搞錯咗啦，我哋成晚都係講Post喺我哋自己個T Viu B度，依家Facebook有個Page，雖然乜都未有，但已經有過百人Like，T Viu B係Edmond諗出嚟，美男廚房可以傾吓。（會令ViuTV好失望？）佢Get錯咗啫！我哋都可以合作。（點合作？轉播？）都好！可以斟吓！」

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