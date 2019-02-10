豬年有喜？唐詩詠孖「新歡」低調拍拖行山

現年37歲嘅唐詩詠有「絕世好女友」之稱，但仲係單身搞到唔少網民都戥佢擔心，不過踏入新一年，可能有喜事公布噃！



事關年初一（5日）去咗行山嘅佢，喺Instagram上載咗幾張靚相，一身露腰行山Look笑晒口咁春風滿面，留言：「大年初一行個大運 享受陽光 享受寧靜」而另一邊廂，上年與詩詠傳出緋聞嘅「教育界王力宏」陳思銘（Samuel）亦喺同日同一地點打卡影相，tag住「小欖水塘」，雖然兩人都係晒獨照，不過男方相片中右下角就見到有人舉機拍照嘅影子，亦見唔到其他人，非常低調避忌！豬年第一日唔係同家人過，反而畀咗呢位男士，唔通真係發展姊弟戀？



詩詠與洪永城2017年5月宣布分手後，不時傳出有新戀情，上年尾就傳撻着年約30歲嘅Samuel，雖然詩詠就話只係飯敍，但男方就曾大讚對方！如今舊愛洪永城戀上女模梁諾妍（Inez），網民都希望詩詠早日搵到Mr.right呀！

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