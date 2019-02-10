首與青雲合作！吳岱融呻戲份少唔夠過癮

大家睇得多吳岱融做「鷲哥」，每次看他的演出，總覺得他奸奸哋，會大罵人「臭雞」。今次他走進大銀幕，在英皇電影《廉政風雲 煙幕》中飾演機心極重的辯論律師，雖然這裏無謂劇透太多，但他的下場也是令觀眾意想不到。



吳岱融與劉青雲早於無綫認識，今次與對方雖然只合演監聽室和法庭戲這兩場戲，足令他興奮不已：「麥兆輝、莊文強呢個係好有誠意嘅製作班底，仲可以見番劉青雲、駱應鈞、方中信呢啲好朋友，真係好開心！對我嚟講都係一個好開始，因為我少拍電影，而當年我同青雲喺無綫時已認識，但冇合作過，今次同呢位實力派演員合作，見識到佢喺多種戲上面處理嘅方法！」



大讚麥導有心機



至於與麥兆輝合作，他大讚對方每一環都好細緻，尤其在音效上，足見其匠心：「我哋現場收音，但麥導係會重新做過配音，音效都好有心機做，我相信其他演員佢都係全部重新配音，對部戲出嚟效果都好好多。加上麥導又肯創新，同佢傾劇本，佢都好肯接受意見，大家一齊摸索，感覺到佢團火，學識好多嘢！」問到可會再拍？他劇透笑言：「其實戲中我墮樓死咗，之後仲有冇機會演出續集就唔知，但都好期待，因為今次我戲份唔多，所以唔夠過癮！」



而票房截至今日中午12時，《廉》累計總票房已達1,900萬，向2,000萬大關進發！