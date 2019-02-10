《蘭陵王》太子論文涉抄襲　網友斥學歷造假

曾參演電視劇《蘭陵王》嘅31歲大陸男星翟天臨，被網友懷疑學歷造假！在劇中扮演北齊皇太子「高緯」嘅佢，舊年拎到北京電影學院博士學位，喺微博貼出自己被北京大學光華管理學院錄取為博士後研究人員嘅通知書，點知……



論文資料庫未有其作品



事緣翟天臨喺一次直播回覆網民問題時，表示不知道「知網」（中國最大的期刊論文資料庫）是甚麼，網民認為翟天臨「空有」博士學位，冇理由唔知「知網」，加上在「知網」並未搜尋到佢嘅論文，即被懷疑學歷造假。



事後翟天臨回應只係開咗個玩笑，其工作室又發聲明解釋論文係由校方統一上傳，預計在今年上半年公開，同時又否認走後門、學術造假的指控，認為這是對翟天臨及北京電影學院的侮辱，並表示翟天臨願承擔違背論文原創性的法律後果，其博士研究生學位完全符合校方要求。



論文涉抄襲



不過尋日（9日），又有網民搵到佢嘅論文，但內容重複率超過40%，更疑似抄襲大陸教授黃立華嘅文章！而黃教授亦在朋友圈留言揶揄：「明星博士的工作室聲明其沒有學術不端的問題，但我十幾年前的文章卻被其整段整段的抄襲，事實勝於雄辯！」而四川大學官網則將翟天臨論文風波，列為學術不端案例。