被傳病重入ICU　賭王首開腔：我好好！

【14：25】三太陳婉珍穿上昨日的粉紅色上衣，笑容滿面步出醫院大堂，並應記者要求企定影相，說：「影完又影。」問到有否與何生賭兩手發新年財？她笑笑口說：「佢打麻雀㗎喎。（幫何生約麻雀腳？）有呀，有呀。（何生狀態如何？）Ok。（幾時可以返屋企休養？）咁又未講喎。」另外，二房亦有派代表現身。



【13：43】何猷啟逗留20分鐘後離開，問到同爸爸傾咗咩？他說：「傾閒偈，爸爸托我同大家講『我好好，唔使擔心』。（佢講嘢清晰、健康？）係呀，OK嘅。」問到何時出院？他思考了一會，然後回答：「呢個要問醫生。（媽咪喺上面？）係呀，咁好啦，我走先喇。」隨即雙手合十離開。



【13：27】何超雲離開，記者問到爸爸身體情況？她表示ok後，急步上車並揮手向記者道別。



【13：23】何猷啟獨自到達，問爸爸身體如何？他表示：「好好。（準備同爸爸傾偈？會唔會打麻雀？）會傾偈，打麻雀就唔會。」記者叫他代為問候賭王，他有禮回應：「好呀，多謝多謝。」



【13：20】何超蓮離開，問到爸爸賭王情況如何？她說：「好好。（陪佢食晏？）係呀。（食粥同菜？）係呀。」問到爸爸同佢講咗咩？超蓮窒一窒回答：「新年快樂。」素顏上陣的超蓮面帶倦容。



【13：02】何超雲獨自現身醫院，急急腳步入大堂。



現年97歲的賭王何鴻燊被傳健康出現問題，需在醫院深切治療部（ICU）留醫，四房成員一連三日輪流現身他留醫的養和醫院探望。今日下午時分見三房子女相繼獨自抵達醫院，亦大方企定讓現場逾30名守候的傳媒影相。



而三房的何猷啟更代父開腔，指賭王向大家表示：「我好好，唔使擔心。」