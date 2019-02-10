王祖藍拖李亞男飛日本：二人世界緊要啲！

藝人王祖藍、李亞男及梁嘉琪等，到油麻地為賀歲片《你咪理，我愛你！》宣傳，向途人大派疏乎厘預祝情人節。連日來忙於謝票的祖藍，百忙中亦有帶囡囡去拜年𢭃利是：「今朝帶咗佢去見我嫲嫲，過年四代同堂最開心，不過我去謝票都好多觀眾畀利是囡囡，利是收入差唔多等於嗰場戲嘅票房，我又啱啱喺新加坡登台返嚟，嗰邊粉絲畀坡紙利是添！」



拖亞男飛日本狂食刺身



問到會否為囡囡儲起利是錢開戶口，祖藍謂：「未諗喎，不過擺晒喺佢床邊，壓歲錢嘛。」而完成今日宣傳後，他則實踐承諾，帶太太到日本拍拖狂食刺身，以「彌補」懷孕期間戒口。談到會否要求「任買」掃貨，亞男謂：「以前買家具，依家轉買BB嘢，兩個BB呀（指包括祖藍）。」祖藍接口：「日本係我啲矮人入貨，佢要去歐洲先得！」



二人世界緊要啲！



祖藍坦言原本電影公司要求他們忙完情人節檔期才出發旅行，但被他拒絕；「二人世界緊要啲，不過已經有演員喺日本，相信喺嗰邊見到面，到時再搞吓宣傳囉。（互送情人節禮物？）未搞，不過我哋冇乜物質要求，最緊要喺相伴！」談到票房成績，祖藍表示今年賀歲檔競爭大，能夠有此成績已算滿意。