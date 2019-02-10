青雲戲勢似野獸　何遠東自揭畀影帝非禮

英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》上映至今，累積票房近1千9百萬，預料今日將衝破2千萬，有份參與該片的湯怡與何遠東下午現身銅鑼灣戲院謝票，並與觀眾互動及大合照，場面熱鬧。對於票房將衝破2千萬，二人均表現興奮，何遠東自封新名「2千萬東」，湯怡則笑指同片的陳家樂也想現身，奈何已到廈門為新片開工，更謂：「佢近日偷偷地返嚟又偷偷地走咗去開工，其實真係好想一齊嚟。」



何遠東還爆家樂於社交平台留言想念他，很想大夥兒一起參與謝票活動，惟對方回來也不找他：「我都掛住佢，但佢返嚟唔搵我哋呢，冇計，佢依家一年搵十年錢，喺內地拍緊大製作，好想你第時帶埋我哋上去。」談到其角色於片中相當突出，何遠東坦言拍攝時沒有多想：「我角色名太易記，青雲哥又喺入面創作咗幾個名畀我，搞到個名不停出現，有一幕我印象好深，係佢衝埋嚟我度，我下意識覺得佢好似野獸，我即刻撳住個乳頭。（驚佢非禮你？）好驚，身體咁重要。」



而湯怡被問到角色似未有發揮，她謂：「都唔可以咁講，我都好開心有份參與，希望有續集，到時唔想再坐辦公室，希望可以一齊出去作戰。」在旁的何遠東亦表示望續集能多點爆破及動作，問到他應付動作可需訓練？他笑謂：「我係動作演員，被打嗰隻，其實戲入面我係鍾意林嘉欣，所以戲入面成日同青雲作對，一定關嘉欣事，所以拍時我都成日偷望佢，如果續集咪講我同湯怡囉！」湯怡聞言即反對謂：「戲入面我應該係同家樂喎！哈哈！」