《荷里活有個大老千》劇透：大勇小燕分手

（翡翠台逢星期一至五晚上九時三十分播映）

第二十集(02/11)

小雨（王子涵飾）捨不得龍四，決定留下來。大勇（吳雲甫飾）看見文雄（湯鎮業飾）手下榮少（司徒暉飾）對付內奸心狠手辣，萌生退意，關權（黃樹棠飾）曉以大義，請大勇繼續留在文雄身邊，等待時機。大勇為免連累小燕（劉溫馨飾），狠心跟她分手。小燕向姊妹們哭訴，小雨帶着小燕欲向大勇問個清楚，卻看見他跟阿朗（馬志威飾）與越南賣家進行毒品交易，還殺人滅口，雙方展開廝殺。小雨乘亂拿走毒品，卻為救小燕被阿朗捉走，並慘遭毒打。龍四為了救小雨，決定答應文雄的條件。



第二十一集(02/12)

文雄逼龍四替他做毒品交易，想藉着洋人買家的手借刀殺人，以及讓他背負毒販的罪名。交易時文雄帶同警隊圍捕，雙方展開槍戰，龍四趁亂逃走，阿朗窮追不捨，忠亮（張智軒飾）不幸中槍。文雄召開記者會，通緝龍四和忠亮，舒奇（蔡瀚億飾）與墨基（吳業坤飾）擔心不已。廉署的黃Sir懷疑君妍（康華飾）的海味店有蹊蹺，着大勇調查。阿朗欲殺死小雨，大勇搶先一步把小雨救出來，卻引起阿朗懷疑。小雨躲在百合（張慧儀飾）的舞蹈中心，龍四也在舒奇的幫助下秘密藏匿。



第二十二集(02/13)

大勇的屍體被扔在廉署門口，黃Sir震驚，小燕看着大勇遺體，傷心哭崩。明珠（文凱玲飾）決定珍惜眼前人，加上誤會瑪利蓮（李施嬅飾）利用自己討好徐堅，跟她鬧翻及離家出走。龍四與百合偷偷見面，透露會偷渡到台灣，託她好好照顧小雨。加俊（何浩文飾）質問文雄為何針對龍四，文雄砌詞狡辯，二人決裂。百合為救龍四父女，來到海味店偷帳簿，君妍假意幫她，卻暗設奸計。文雄抓到龍四和小雨，威脅龍四若不交出帳簿，就把小雨打成殘廢。



第二十三集(02/14)

百合以帳簿要挾文雄放過龍四等人，以及取消通緝令，文雄只好就範。百合建議龍四盡快離開香港，龍四希望她一起離開，百合為安撫文雄而留下來。大勇喪禮上，明珠與瑪利蓮碰面，舒奇趁機希望助二人和好。小雨看過加俊留下表達心意的信，決定到三星灘找他，好釐清自己的心意，卻看見芬芳（陳雅思飾）擁抱着加俊，一氣之下離去。百合帶着帳簿到海味店與文雄見面，坦言對龍四從未忘情，文雄既傷心又憤怒，最終無法原諒她。



第二十四集(02/15)

龍四決定與廉署合作，文雄愈想念百合愈憎恨龍四，吩咐阿朗殺龍四。龍四擔心連累小雨三人，趕他們離開。阿朗女友池希認為文雄已經失控，擔心阿朗知道太多而有危險，勸他早日收手。龍四與廉署利用臥底，使阿朗與文雄互相猜疑。舒奇託瑪利蓮照顧龍四，又得知她其實很關心明珠，勸明珠與她和解。芬芳被加俊拒絕，傷心離開大澳，幸得瑪利蓮及姊妹們安慰，重新振作。