被質疑揼新城獎　連詩雅咁解畫

歌手連詩雅（Shiga）捲入「新城勁爆躍進歌手」獎座如同垃圾被棄置事件，被指是嫌疑人物的她，雖然已託公司同事影獎座相以示清白，但依然被網民質疑是否舊相。Shiga今日返公司開工，終於親自拎獎影相脫嫌，她說：「我見到網民啲留言，都有問嗰張相係咪之前影落，所以同個獎即刻影相係最好證明，之前我post過一個story講過，獎項對我嚟講有佢嘅意義，由我出道到依家所有獎，我都喺擺喺公司，公司有個好特別專櫃擺晒我哋啲獎，師兄師姐（周）柏豪、（鄭融）阿融都擺晒喺度，我係一定唔會揼，每個獎都有佢個意義同埋係嗰年一個小小鼓勵。我都知道好多網民一路估係我，覺得我最大嫌疑，可能平時我個人比較烏龍好似好論盡，好多嘢唔在乎，喺呢啲咁有意義或者值得紀念價值上面，比任何物質上更加有佢嘅價值，咁有回憶嘅禮物我一定好好收藏。」



忙於拍攝無綫新劇《致所有愛過的人》，她表示今次戲份比較重，上次拍《使徒行者》係客串形式：「今次感受到拍劇係咩一回事，好開心同好多資深演員林文龍、黃翠如、馬貫東、陳自瑤佢哋合作，佢哋拍劇經驗豐富，我喺佢哋身上學到好多嘢，第一次拍劇遇到好好對手同團隊，係我自己嘅福分。」除了拍劇，她又開始錄歌，稍後又會飛馬來西亞雲頂為柏豪個唱做嘉賓，她說：「我會努力工作，養好體力準備自己先可以做得好，希望事業更上一層樓。」