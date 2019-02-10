囝囝萌爆耍功夫！莫家淦再做老竇迎豬仔

藝人莫家淦（Keith）帶同3歲囝囝莫朗翹（Keanu）拜年𢭃利是，他指囝囝古靈精怪的性格為他吸金不少：「每次新年都會預備賀年衫畀佢，仲要係佢最愛嘅螢光綠色，青BB咁好Sharp醒。同埋佢好識冧長輩，1歲就識請請，2歲嗰陣仲會一輪嘴咁講大堆祝賀說話，不過今年佢就有啲不受控制，成日整古做怪。」Keanu即席表演耍功夫及唱兒歌，相當可愛。



總結過去一年，他好開心可以再度榮升爸爸、準備生豬B：「今次冇上次咁緊張，因為係自己計劃之內，所以都有全盤準備去迎接佢。（依家BB幾大？）差唔多6個月，預產期係6月。（係豬仔定豬女？）照咗超聲波9成機會係仔，自己初時都有啲想生女，因為聽人講女會冧老竇，但呢啲嘢控制唔到，同埋仔一樣都咁黐身，不過湊兩個仔就需要更多體力。囝囝就一時一樣，睇佢嗰期近得男仔多定女仔多。（囝囝知道做哥哥開唔開心？）老婆好聰明，一早Plan好對佢循循善誘，等佢開始覺得有個伴陪會好啲嘅時候先畀個驚喜佢，所以佢都好開心咁接受。」



他續指去年事業上有不少突破，不但由娛樂主播轉去全力拍劇，更一圓歌手夢出歌，而且生意亦漸入佳境，絕對是大豐收的一年。至於問到豬年大計，他透露正籌備推出新歌，並指會繼續拍劇，希望遇上有發揮空間的角色。



場地：Mini Hotel Central

服裝：PUMA

